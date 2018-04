Sala: "Costruiamo futuro su tecnologie e biomedica"

(Fotogramma)

"Ci sono due settori molto importanti per noi, le tecnologie in biomedica e la medicina. Su questi due settori noi stiamo costruendo il futuro perché imprese le italiane ed estere investono, le università formano laureati in grado di essere pronti per la richiesta e così bisogna fare". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della conferenza di presentazione del progetto di ampliamento del campus OpenZone fondato dal gruppo farmaceutico Zambon a Bresso, nell'hinterland milanese.

Per Sala, i lavori di ampliamento del campus rappresentano la volontà di continuare a puntare sul settore, malgrado la recente delusione per l'assegnazione alla città di Amsterdam dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco che dopo la Brexit dovrà lasciare Londra: "La partita di Ema - dice - è andata come è andata, ma noi continuiamo a lavorare". E il campus di Bresso rappresenta "un grande investimento, tanta occupazione e un bell'esempio di presenza nella cintura milanese".