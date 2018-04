Tim, Vodafone, Wind e 3: le offerte di aprile

(Fotogramma)

Arrivano ad aprile le offerte delle compagnie telefoniche per fisso e mobile. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3:

TIM

Per il mobile ci sono le offerte Tim Senza Limiti che offrono minuti illimitati, Giga, chat e musica senza consumare Giga a partire da 12 euro al mese. Sono disponibili tre profili di offerta pensati per specifiche necessità dei clienti e per chi, anche all’estero, vuole solo parlare e chattare senza preoccuparsi del consumo di Giga a chi desidera un’esperienza “senza limiti” su musica, chat e navigazione.

In dettaglio: Tim Senza Limiti Silver: minuti illimitati, chat senza consumare Giga e 2GB di Internet 4G a 15€ al mese. Tim Senza Limiti Gold: minuti illimitati, chat e musica senza consumare Giga e 8 GB di Internet 4G a 25€ al mese. Tim Senza Limiti Platinum: minuti illimitati, chat e musica senza consumare dati e 50 Giga di Internet 4G (superata la soglia, si continua a poter navigare a velocità ridotta) a 59€ al mese.

Scegliendo la domiciliazione su conto corrente o carta di credito come metodo di pagamento, il costo dei tre profili si riduce rispettivamente a 12€, 18€ e 49€ mensili.

Ci sono poi Tim Senza Limiti Voce , l’offerta per chi chiama senza limiti (senza app di messaggistica incluse) che prevede minuti illimitati verso tutti a 10€ al mese, e Tim Young Senza Limiti Easy , l’offerta dedicata agli under 30, che prevede 10 Giga di traffico per navigare, social, chat e musica senza consumare Giga e minuti illimitati verso tutti. Con l’offerta è incluso l’abbonamento a TimMusic Platinum per tutto il 2018, tutto per 10€ al mese con domiciliazione, anche su carta TIMpersonal.

Tim Junior Pack Senza Limiti è l’offerta pensata per i giovanissimi. Ogni mese 3 Giga di Internet, chat senza consumare Giga, chiamate illimitate verso un numero Tim, 100 minuti e 100 SMS verso tutti. L’offerta comprende tutti i giochi di Tim I love games e la sicurezza del Parental Control di Tim Protect, tutto a 59€ per 12 mesi.

Tim 60+ Senza Limiti è l’offerta per i clienti over 60 che prevede chiamate illimitate verso tutti, 4 Giga e chat da tutte le App preferite da smartphone senza consumare i Giga dell’offerta, a 13€ al mese (12€ al mese con domiciliazione).

I minuti e gli SMS delle offerte sono validi anche in Europa. Per conoscere quanti Giga dell’offerta sono utilizzabili nei Paesi UE, le informazioni su tim.it. La navigazione su chat, social e musica senza consumare Giga sono consentiti solo sul territorio italiano e solo se sono presenti Giga sulla linea. In roaming il traffico dati associato all’utilizzo del servizio è addebitato in base all’offerta dati attiva sulla linea.

Per il fisso c'è la nuova offerta Tim Connect, con modem incluso gratuitamente, unisce alla massima connessione in fibra i contenuti di TimVision, chiamate illimitate e sim per tutta la famiglia. Tim Connect è il nuovo portafoglio di offerte convergenti Tim fisso/mobile che propone soluzioni adatte alle esigenze di single, giovani coppie e famiglie.

I clienti Tim potranno disporre della migliore velocità di connessione che consentirà di ottimizzare l’esperienza di navigazione in rete e accedere più velocemente ad applicazioni e servizi, come ad esempio lo streaming di video in HD, praticare il gaming on line multiplayer in alta qualità e disporre di contenuti multimediali anche contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV, oltre che caricare in tempi molto più rapidi foto, video e file di grandi dimensioni.

Tim Connect è disponibile in tre versioni a partire da 26,90€/mese per i nuovi clienti. L’offerta prevede la velocità fino a 1000Mega gratuita per un anno (poi 5€/mese). Tim Connect include l’abbonamento a TimVision, la TV on demand di Tim, 1€/mese. In dettaglio, per i clienti Fibra: Tim Connect 26,90€/mese per i nuovi clienti. Il costo delle chiamate nazionali è di 0,19€ di scatto alla risposta e di 0,19€ al minuto; Tim Connect Gold (con chiamate nazionali illimitate) 29,90€/mese per i nuovi clienti (31,90€/mese per i clienti già Tim); Tim Connect Black (con chiamate nazionali e internazionali illimitate verso i numeri fissi della Zona 1, in particolare Stati Uniti, Canada e i Paesi dell'Europa Occidentale) e una sim 1000 minuti di chiamate e 5GB traffico dati) 39,90€/mese per i nuovi clienti (42,90€/mese per i clienti già Tim).

L’opzione mobile consente di avere fino a 4 sim complessive i cui Giga crescono automaticamente in base al numero delle linee mobili attivate: con ogni sim aggiuntiva è possibile avere fino a 3Giga in più al mese per ogni linea.

Con le tre versioni Tim Connect, attivate su Fibra fino a 100Mega, 200 Mega e 1000Mega, è sempre incluso il modem Tim Hub, pensato per la vita digitale che diventa la porta per l’Internet ultraveloce e per la smart life della famiglia e di tutta la casa.

L’offerta comprende anche Tim Expert, il servizio di Tim di assistenza personalizzata che permette di utilizzare dall’attivazione l’intervento di un tecnico presso l’abitazione del cliente, per la verifica e l’ottimizzazione dell’impianto telefonico e della connessione, via cavo e WiFi, a 212,4€ anche rateizzabile in 24 o 36 rate. Sempre in Tim Expert è incluso anche un intervento gratuito all’anno per tre anni del servizio SOS PC di assistenza tecnica telefonica.

Tutti i clienti possono inoltre acquistare il Tim Box, il decoder Tim con digitale terrestre integrato per utilizzare i servizi d’intrattenimento di Tim da qualsiasi televisore. Grazie al sistema operativo Android TV è possibile accedere anche alle App di Google Play, per una experience simile a quella degli smartphone Android. Il Tim Box è proposto a 2,99€/mese per 48 rate.

VODAFONE

Vodafone Italia ha rinnovato il portafoglio di offerte mobili che, dal 25 marzo, è disponibile con fatturazione mensile:

Vodafone Red offre 10 Giga, minuti nazionali e SMS illimitati, 1000 minuti verso l’estero e include i servizi di Chiamami e Recall, segreteria telefonica e le chiamate al 414 per verificare il credito residuo, al costo di 30 euro al mese con pagamento con carta di credito o conto corrente.

Giga In&Out, che offre 12 Giga a 12 euro al mese, e Total Giga , che offre 30 Giga di giorno e 30 di notte al costo di 30 euro al mese, hanno Video Plus incluso per guardare tutti i video senza consumare i Giga del piano (la promozione è valida solo per la versione abbonamento).

I clienti Vodafone Smart (che offre 2 Giga e 500 minuti al costo di 10 euro al mese), Vodafone Pro (che offre 5 Giga e 1000 minuti al costo di 15 euro) Vodafone One e C’All Global possono attivare l’opzione Vodafone Plus con sms illimitati, chiamate alla segreteria telefonica, Chiamami e Recall, chiamate al 414 per verificare il credito residuo, al costo di due euro al mese.

Vodafone Plus è disponibile anche per i clienti under 30 a 1 euro al mese con le chat senza consumare i Giga incluse. Vodafone Plus per i nuovi clienti può essere attivato nei negozi Vodafone, su vodafone.it, su app My Vodafone o chiamando il call center. Vodafone Plus è disponibile anche per i già clienti in negozio o tramite call center.

Tutti i piani mobili includono il tethering senza costi aggiuntivi.

Novità per Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento, il servizio di Vodafone Italia che a 11,90 al mese integra in un’unica piattaforma TV tradizionale, contenuti on demand e Internet TV. Dal 25 marzo l’opzione HD di NOW TV è sempre inclusa, i film gratuiti di CHILI diventano 30, con 4 prime visioni, e continua la promozione con 3 mesi di Serie TV di NOW TV inclusi, per vedere la nuova stagione di “Westworld”, l’intero cofanetto de “Il Trono di Spade” e tutte le stagioni di “The Walking Dead”. Cambia infine anche il contributo di attivazione che diventa 1 euro per 48 mesi per tutti i nuovi clienti.

Nuove offerte anche per il telefono fisso. Arrivano Tutto Facile Fisso con chiamate nazionali verso fissi e mobili a 17,90 euro al mese per i già clienti (19,90 euro per i nuovi clienti) e la Tutto Facile Fisso + Mobile, la prima offerta convergente per il telefono fisso, che a 19,90 euro al mese offre chiamate nazionali verso numeri fissi e mobili e una sim voce con chiamate illimitate, 100 SMS e 500 Mega.

WIND

Ecco le offerte di Wind: ‘All Inclusive Unlimited’ include 5 Giga Full Speed, minuti illimitati e 500 sms a 12 euro al mese. È possibile raddoppiare sms e Giga quando si desidera con l’opzione ‘Wind Plus’, al costo di 6 euro ogni tre mesi. In più, i clienti che scelgono uno smartphone Huawei P20 Series, con rate mensili a partire da 2 euro, possono avere 10 Giga aggiuntivi ogni mese per la propria offerta.

Wind lancia, inoltre, l’iniziativa ‘Fuori Tutto’, con sconti esclusivi su numerosi smartphone e smart device della linea ‘Digital Home&Life’ per i clienti con ricaricabile. Ad esempio, è possibile acquistare Wind Smart Plus e HUAWEI P8 lite 2017 con uno sconto, rispettivamente, di 110 euro e di 70 euro. ‘Fuori Tutto’ prevede un piccolo anticipo e 12 rate da 0 euro al mese.

Per tutti i nuovi e già clienti con sim ricaricabile o in abbonamento, anche con partita IVA, Wind propone i nuovi top smartphone Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy S9, con un anticipo e rate mensili da 19 euro. In più, sono inclusi ogni mese 10 Giga aggiuntivi per la propria offerta mobile, validi per 30 rinnovi.

Infine, Wind offre, nei propri negozi, tramite l’esclusiva linea ‘Digital Home&Life’, i prodotti della famiglia Google Home con la formula ‘Telefono Incluso’. Per i clienti con sim mobile Ricaricabile, Abbonamento e Partita IVA, Google Home Mini è incluso nell’offerta, senza costi aggiuntivi, mentre Google Home è disponibile con zero euro di rata e con un anticipo di 49,90 euro. Entrambi i prodotti possono essere associati anche all’offerta Fibra ‘Wind Home’, con un contributo mensile di 4 euro e con un anticipo di 29,90 euro per Google Home e di 1,50 euro, senza anticipo, per la versione Mini. Nei negozi Wind, i due device possono essere acquistati anche in un’unica soluzione, al prezzo di 149,90 euro per Google Home e di 59,90 euro per Google Home Mini.

3

Il brand 3 ha lanciato, per la prima volta in Italia, un’offerta con Giga illimitati, senza soglie né restrizioni. Le soluzioni 'All-In Power' e 'Free Power' estendono, infatti, alla connettività Internet mobile il concetto di ‘unlimited’,.

Con 'All-In Power', in abbinamento all’offerta fissa '3Fiber', i clienti hanno, sulla sim mobile, minuti illimitati, 1000 sms e Giga illimitati, al prezzo bloccato di 19 euro al mese, invece di 25, con la possibilità di includere anche uno smartphone. Con 'Free Power', abbinato a '3Fiber', è invece possibile avere Giga illimitati e un telefono di fascia alta sempre nuovo ogni anno, a partire da 34 euro al mese, con Kasko inclusa. In entrambi i casi è possibile attivare anche la sola offerta mobile, per cui sono previsti 100 Giga al mese con 'Giga Bank', il servizio che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza.

A partire dal 6 aprile, aumentano i vantaggi anche per le offerte ‘All-In Master’ e ‘Free Master’, che, in versione ‘Special’, offrono minuti illimitati, oltre a 1000 sms e 20 Giga con 'GIGA Bank' incluso. All-In Master Special ha un costo di 10 euro al mese invece di 15 per i primi 6 mesi, con prezzo bloccato in abbinamento a uno smartphone. Free Master Special include nel costo dell’offerta uno smartphone top di gamma, a partire da 25 euro al mese.

Con le offerte All-In e Free di 3, è possibile acquistare i top smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+, a partire da 15 euro al mese e con un anticipo da 99 euro. Anche il nuovo Huawei P20 è disponibile con le offerte All-In, con rata mensile di 10 euro, mentre con 5 euro in più al mese è possibile scegliere il modello top di gamma, Huawei P20 Pro. Per entrambi i nuovi top smartphone Huawei, è previsto un anticipo iniziale a partire da 69 euro.

I clienti 3 possono scegliere, in alternativa, le soluzioni ‘Play 5’ e ‘Play 9’, che garantiscono, rispettivamente, 500 minuti e 5 Giga e 900 minuti e 9 Giga al costo di 7 e 9 euro al mese, con pagamento attraverso il credito residuo. L’offerta ‘Play 9’, abbinata a uno Smartphone, offre 15 GIGA invece di 9.

3 offrirà inoltre l'altoparlante intelligente Google Home, anche nella sua versione Google Home Mini. In particolare, Google Home Mini sarà incluso nell’esclusivo ‘3Cube Pack’, in limited edition, insieme a un router wi-fi ‘PocketCube 4G LTE’, con 29 euro di anticipo. Le offerte ‘3Cube’, a partire da 10 euro al mese, prevedono fino a 50 Giga durante il giorno, inoltre, grazie al servizio ‘Night Free’, dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino successivo, i clienti non consumano i Giga. Google Home potrà, invece, essere associato a tutte le offerte voce e dati, con rata mensile pari a 3 euro e con un anticipo iniziale di 49 euro, o acquistato in un’unica soluzione al prezzo di 149 euro.