Embraco, tre gruppi in lizza

"Abbiamo fatto il punto sulla vertenza Embraco con i sindacati e l'azienda, confermando che ci sono tre investitori interessati. Sono stati già avviati i primi contatti. Ci siamo dati tempo fino al 23 aprile quando è fissato il prossimo incontro". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, dopo che questa mattina si è svolto al dicastero di via Molise anche il tavolo su Embraco.

"Ci siamo dati tempo per procedere attentamente perché la soluzione sarà irreversibile - ha sottolineato il ministro - e quindi va fatta con tutti i parametri necessari".

Per quanto riguarda i contatti con l'Ue e in particolare con la commissaria Vestager per ora non ci sono novità. "Sta indagando. Mi aspetto che mi dia una risposta. Non ci siamo dati tempi. Spero che arrivi la risposta entro aprile" ha detto Calenda.

I tre gruppi interessati, riferiscono fonti sindacali al termine dell’incontro al Mise, sono un’azienda italiana del Nord Est che già lavora nel settore degli elettrodomestici, una società israeliana con finanziamenti cinesi che produce robot per la pulizia di impianti fotovoltaici e una multinazionale giapponese con siti già in Italia.