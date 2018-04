Borse europee deboli alla fine di una settimana che ha visto crescere e poi smorzarsi i timori per un’escalation militare in Siria e di conseguenza maggiori tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Wall Street, partita in rialzo, scivola in territorio negativo e le Borse europee si mantengono in cauto rialzo come all’avvio degli scambi. Milano guadagna lo 0,1% con Telecom Italia maglia nera dopo il ricorso del cda e di Vivendi contro il collegio sindacale. Negativo anche il comparto bancario, mentre brilla il lusso con Salvatore Ferragamo in rialzo dell’1 per cento.