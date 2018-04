Whirlpool lancia campagna #SensingYourWorld

Fermo immagine del nuovo spot di Whirlpool

Dopo oltre 5 anni, Whirlpool torna a investire in Italia con una comunicazione integrata che ruota attorno al concept #SensingYourWorld. La campagna di comunicazione nasce dall’ascolto dei bisogni dei consumatori e si focalizza sugli aspetti intuitivi degli elettrodomestici premium del brand, e che ha come protagonista l’iconica figura della Dea, sinonimo di Whirlpool e simbolo della tecnologia ‘6th Sense’ sviluppata dal marchio. Proprio grazie a quest’ultima, gli elettrodomestici Whirlpool sono in grado di anticipare le esigenze dei consumatori, supportandoli al meglio nella gestione delle attività domestiche.

A lanciare la campagna #SensingYourWorld è un nuovo spot realizzato dall’agenzia pubblicitaria J. Walter Thompson in collaborazione con la casa di produzione Movie Magic, mentre la gestione digital è stata affidata a MRM/McCann e quella media a Initiative. Il video, girato a Montevideo (Uruguay) e diretto dai registi Anthony Atanasio e Valerie Martinez, ha come protagonista una figura femminile, quella della Dea Whirlpool, che osserva dall’alto la vita moderna e frenetica di una metropoli e dei suoi individui e che ascolta i bisogni dei consumatori e li realizza con una nuova generazione di elettrodomestici connessi, che ne migliorano la vita.

Supreme Care è una nuova era di lavatrici con un design elegante dotate di Connectivity per controllare e regolare i cicli di lavaggio sempre e ovunque. La 6th Sense Live Technology aiuta i consumatori a monitorare e verifcare con semplicità lo stato attuale del programma e far partire da remoto i cicli di lavaggio e asciugatura. Soggetti della campagna sono la lavabiancheria e asciugatrice Supreme Care. Il cestello con tecnologia SoftMove muove i capi e la Zen Technology garantisce lavaggi silenziosi.

"La campagna #SensingYourWorld rafforza la percezione di Whirlpool come marchio premium e mostra come l’intuitiva tecnologia Sesto Senso sia in grado di offrire ai consumatori una combinazione perfetta di semplicità d'uso, prestazioni avanzate e design all'avanguardia", afferma Marco Merolla, Marketing Director di Whirlpool Italia. "Oltre a sorprendere i consumatori in modo nuovo e avvincente, vogliamo dimostrare che i nostri elettrodomestici sono stati concepiti proprio con l’obiettivo di migliorare notevolmente la loro vita”.

Il piano media si concentra sui due mezzi più fruibili e affini al consumatore target Whirlpool: Tv e Digital. Lo spot sarà trasmesso a partire dall’8aprile per 4 settimane, fino al 5 maggio, per supportare la lavatrice e asciugatrice Supreme Care. Uno spot da 30 secondi nella prima settimana e l’altro da 15 secondi per le successive 3 settimane si susseguiranno sui canali delle principali emittenti televisive nazionali (Rai, Mediaset, Sky), durante la messa in onda dei programmi e serie tv di intrattenimento di maggiore ascolto - come 'Il Commissario Montalbano', 'Striscia la Notizia', 'Le Iene' e '4 Hotel'. Parallelamente, lo spot sarà diffuso anche sulla principale piattaforma di contenuti video, YouTube, e sui più importanti broadcaster video affini al brand: Repubblica Tv, Rai Play e Video Mediaset. La campagna digital, invece, si estenderà fino alla fine dell’anno e sosterrà la comunicazione dei seguenti elettrodomestici: la lavatrice Fresh Care, il frigorifero Doppio Total No Frost e la lavastoviglie Supreme Clean.

Il concept della campagna trova poi riscontro anche in ambito digital e social con l’hashtag #SensingYourWorld, attraverso il quale, su una piattaforma online dedicata, gli utenti potranno raccontare quali sono i loro bisogni e desideri in ambito domestico. Anche in questo caso, la Dea e la campagna fungeranno da metafora della tecnologia che ascolta e percepisce i desideri dei consumatori e si adatta ai loro stili di vita. #SensingYourWorld vivrà poi anche sui profili social, Facebook e Instagram, proprietari del brand.