Whirlpool con ultime novità a Eurocucina 2018

(Fotogramma)

Whirlpool Corporation, l'azienda di elettrodomestici leader al mondo, a Eurocucina 2018, a Milano, porterà le ultime innovazioni di prodotto dei suoi quattro marchi: KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint e Indesit. Nel suo stand, Whirlpool racconterà come le innovazioni nel campo del design e della tecnologia trasformeranno l’esperienza dell’utente in cucina: dalla pianificazione dei pasti alla conservazione degli alimenti, fino ad arrivare alla cottura e al lavaggio delle stoviglie. E' quanto si legge in una nota della multinazionale.

"Quest'anno a Eurocucina Whirlpool presenterà in un unico spazio i suoi quattro marchi, KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint e Indesit. Whirlpool investe oltre il 4% delle vendite annuali in ricerca e sviluppo per alimentare continuamente l'innovazione", afferma Norbert Schmidt, vicepresidente Whirlpool Emea, operazioni di mercato, prodotti e marchi.

"Oggi i consumatori -continua- hanno raggiunto un alto livello di consapevolezza del mondo della connectivity e sono sempre più spesso alla ricerca di dispositivi intelligenti, facili da usare e in grado di migliorare davvero il loro tenore di vita. Mentre negli anni '90 e nei primi anni 2000 l'attenzione era concentrata sull'efficienza delle prestazioni, oggi quest’ultima si è spostata sulla connettività e la smart technology".

Lo stand di Whirlpool Corporation a Eurocucina (Pav. 11 - Stand A11-A15-B14-B18) è organizzato come uno spazio abitativo di circa 1.700 mq, in cui i visitatori possono sperimentare dal vivo gli elettrodomestici e le loro caratteristiche per comprendere appieno come le innovazioni e la connettività possano migliorare l’interazione con il cibo e l’ambiente cucina.

Gli elettrodomestici connessi contribuiscono notevolmente a ridurre lo stress della vita quotidiana consentendo ai consumatori di semplificare le attività domestiche. La vita odierna è sempre più 'digitalizzata' e l'azienda ha scelto di cavalcare questo trend. Una di queste proposte è il nuovo forno di Whirlpool dotato di Google Assistant per il controllo vocale, che viene presentato in anteprima proprio ad Eurocucina.

Whirlpool, inoltre, introdurrà interfacce sempre più intuitive in tutti gli elettrodomestici, contribuendo in questo modo a semplificare e rendere più piacevole l’esperienza del consumatore. Lo stand ospiterà anche '#PlacesthatMatter', il nuovo progetto Whirlpool che vuole raccontare le storie dei suoi siti produttivi in Europa, Medio Oriente e Africa, attraverso gli occhi dei dipendenti e delle comunità locali in un continuo scambio di esperienze, valori e radici.