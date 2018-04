Bper: Ferrari nominato presidente, Vandelli confermato ad

Pietro Ferrari

Dopo la nomina degli Amministratori da parte dell'assemblea di sabato 14, il Cda di BPER nella riunione odierna ha nominato Pietro Ferrari alla carica di Presidente e Giuseppe Capponcelli alla carica di Vice Presidente. Il Cda ha inoltre confermato Alessandro Vandelli nella carica di Amministratore delegato.

Nella stessa seduta, è stato nominato inoltre il Comitato esecutivo, composto da Rossella Schiavini (Presidente), Alessandro Vandelli, Riccardo Barbieri, Luciano Filippo Camagni e Mario Noera.

Inoltre sono stati nominati il Comitato Controllo e Rischi, con Elisabetta Gualandri (Presidente), Alessandro Robin Foti, Ornella Rita Lucia Moro e Valeria Venturelli; il Comitato per le Nomine, composto da Massimo Belcredi (Presidente), Mara Bernardini e Roberta Marracino; il Comitato per le Remunerazioni, con Mara Bernardini (Presidente), Elisabetta Gualandri e Roberta Marracino; e il Comitato degli Amministratori Indipendenti, composto da Valeria Venturelli (Presidente), Elisabetta Gualandri e Marisa Pappalardo.

Al termine della seduta Ferrari ha dichiarato: “E’ per me un grande onore, oltre che un motivo di profonda soddisfazione, essere chiamato a presiedere un Consiglio di amministrazione che esprime al suo interno professionalità diversificate e competenze di così alto profilo. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e assicuro fin d’ora il massimo impegno per portare avanti con determinazione un programma di ulteriore consolidamento e sviluppo della Banca, in coerenza e continuità con il proficuo lavoro svolto in questi anni da chi mi ha preceduto, che ha consentito di proiettare stabilmente il nostro Istituto ai vertici del sistema bancario italiano”.