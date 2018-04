"Paesi Ue siano esclusi dai dazi"

(Fotogramma)

"La nostra priorità è avere esenzioni permanenti sulle tariffe" aggiuntive decise dagli Usa sulle importazioni di acciaio e di alluminio. "Abbiamo esenzioni fino al primo maggio, quando il presidente deve prendere una decisione, non solo per noi ma anche per un paio di altri Paesi". Lo ha detto la commissaria europea al Commercio Cecilia Malmstroem, in conferenza stampa a Strasburgo.

"Sosteniamo che queste esenzioni ci debbano essere - ha continuato la Malmstroem - e che debbano essere incondizionate e permanenti, perché siamo amici e alleati e vogliamo lavorare con gli Usa su alcuni problemi, come la sovracapacità produttiva cinese. Siamo sempre pronti a parlare, ma in nessun caso siamo pronti a negoziare alcunché sotto pressioni o minacce. Prima - ha concluso - servono esenzioni permanenti e poi, quando questo verrà confermato, siamo pronti a parlare di qualsiasi cosa vogliano discutere".