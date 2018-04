"'White, il Bianco Oikos', la pittura ecologica che arreda senza formaldeide le pareti degli ambienti interni, garantisce resistenza nel tempo e aria sana agli ospiti. I luoghi aperti al pubblico come alberghi, hotel, ristoranti e showroom sono continuamente sollecitati dal forte passaggio di persone; le superfici, quindi, devono avere un grado di resistenza importante per garantire una duratura nel tempo e bassa presa di sporco". E' quanto si legge in una nota Oikos.

"Le pitture ecologiche Oikos -spiega- sono studiate per una resistenza all’urto, frutto di un processo di ricerca continuativo che ha portato ad ottenere effetti come la riproduzione naturale del travertino, marmo, cemento, pietre, metalli e tessuti offrendo alle pareti la stessa resistenza delle materie naturali e garantendo anche il massimo rispetto della salute per chi vive gli ambienti".

"Il colore, dal bianco come sintesi di tutti i colori, a una corretta scelta cromatica, è un requisito fondamentale -continua- per rendere lo spazio gradevole, elegante, rilassante e offrire un totale benessere alle persone che vi soggiornano. 'White, il Bianco Oikos', è la prima gamma di prodotti al mondo senza formaldeide con 187 proposte decorative smacchiabili, resistenti all’usura per una lunga duratura nel tempo, ecologiche per far vivere agli ospiti un gradevole soggiorno nel benessere di un luogo confortevole, sano, rilassante".