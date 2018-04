Errori nel 730? Ecco cosa fare

(FOTOGRAMMA)

Tempo di dichiarazione dei redditi, precompilata e non solo. Ma cosa fare se, dopo aver inviato il modello 730, vi rendete conto di un errore? Nessun problema. Basta seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la sezione 'Domande e risposte' sulla guida on line.

"Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente - si legge - e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno".

ANNULLAMENTO - Una volta annullato il 730, però, "all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa". Quindi, attenzione.

CORREZIONI - Come fare per correggere invece, dopo il 20 giugno, la dichiarazione precedentemente inviata? "Presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre". Questo "si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente".

INTEGRAZIONE - O, ancora, "trasmettendo tramite l'applicazione web il modello 'Redditi correttivo' entro il 31 ottobre o il modello 'Redditi integrativo' dopo il 31 ottobre".