Deutsche Bank trasferisce 28 miliardi per errore

(Fotogramma)

La maggiore banca tedesca Deutsche Bank ha trasferito per errore 28 miliardi di euro (34 miliardi di dollari) in una transazione effettuata prima di Pasqua. La notizia è stata confermata dalla banca, che ha inviato il denaro ad un altro conto Deutsche Bank presso la borsa dei derivati ​​Eurex e non ad un cliente il 16 marzo, ha spiegato un portavoce della banca.

Una cifra molto più piccola, non specificata, doveva essere inviata al posto della cifra erroneamente alta, che è superiore al valore di mercato della banca di 24 miliardi di euro (30 miliardi di dollari). Nessun danno è stato causato dall'errore, con la transazione annullata pochi minuti dopo che era stata effettuata. La banca afferma di aver esaminato i motivi dell'errore - effettuato negli ultimi giorni dell'amministratore delegato John Cryan, ora in pensione - e di aver adottato misure per evitare che si ripeta.