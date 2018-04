Laureati, dove si guadagna di più

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una volta laureati comincia la caccia al lavoro e, soprattutto, allo stipendio. Non tutti i Paesi, però, sono uguali per quanto riguarda la retribuzione mensile. La società di consulenza Willis Towers Watson ha stilato una classifica di quelli dove si guadagna di più (e di meno). Numeri che vanno confrontati, ovviamente, con il potere d'acquisto. Al primo posto troviamo la Svizzera, dove già al primo impiego si possono guadagnare oltre 78mila euro lordi all'anno. Secondo e terzo posto per Danimarca, siamo sui 51mila euro e Norvegia quasi a 49mila. Quarta la Germania, dove in media un neolaureato al primo impiego porta a casa 46mila euro. In Francia 34mila, sempre lordi e all'anno. A pari merito si piazzano Italia e Gran Bretagna sui 29mila euro. Il più povero? Il Portogallo con 18mila euro.