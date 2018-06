Quando arriva la 14esima

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Con l'avvicinarsi dell'estate molti lavoratori e pensionati cominciano a pregustare il momento del pagamento della quattordicesima, il compenso economico che si aggiunge alla retribuzione ordinaria. La quattordicesima, infatti, è riconosciuta sia da molti CCNL - per quanto riguarda il mondo del lavoro - che dall'INPS per i pensionati che soddisfano determinati requisiti.

Tuttavia è bene sottolineare la differenza tra queste due tipologie di quattordicesima: mentre per i lavoratori dipendenti viene pagata direttamente dall'azienda, per i pensionati è l'INPS ad accreditare la quattordicesima sul conto corrente del titolare del trattamento previdenziale. Un'altra importante differenza sta nella data del pagamento di questo compenso economico: per i lavoratori, infatti, la data di accredito viene indicata nel CCNL di riferimento, mentre per i pensionati è l'INPS a stabilirla.

LAVORATORI - Nel dettaglio, per i lavoratori - a seconda del settore e del contratto collettivo di riferimento - la quattordicesima viene pagata tra giugno e luglio. Per scoprire se il vostro datore di lavoro è in ritardo con il pagamento basta consultare il CCNL del settore in cui siete impiegati.

PENSIONATI - La data di pagamento della quattordicesima per i pensionati è la stessa per tutto il territorio nazionale. Questa, infatti, viene pagata insieme all'assegno previdenziale di luglio 2018: quindi, considerando che l'accredito avviene nel primo giorno bancabile del mese, la quattordicesima per i pensionati sarà accreditata nella giornata di martedì 2 luglio 2018.