Carella (Manageritalia): "Impegnati per costruire futuro"

(Fotogramma)

Non c’è alcun conflitto tra le varie generazioni nel nostro Paese, anzi: al contrario, tutti i cittadini chiedono con forza di sviluppare più collaborazione tra le varie generazioni. E' il messaggio lanciato dal meeting di Prioritalia, apertosi a Milano all’hotel Melià, nel corso del quale sono stati illustrati i dati relativi alla ricerca di AstraRicerche per Manageritalia.

L'appello alla collaborazione tra generazioni diverse è stato accolto anche da Guido Carella, presidente Manageritalia, che ha aperto il meeting e che, nel rivolgersi al nuovo esecutivo, ha dichiarato: “I partiti ora al governo hanno annunciato benefici immediati un po’ per tutti: un 'pagherò' che qualcuno prima o poi dovrà onorare se non si troveranno nel breve le necessarie coperture".

"Mi auguro che non avvenga un gigantesco trasferimento -ha sottolineato Carella- dal futuro al presente: un salatissimo conto per i nostri consumi di oggi, ipotecando le risorse di domani delle nuove generazioni. A tal proposito, il compito dei manager diventa una componente determinante per portare gli italiani verso una innovazione economica e sociale per ricostruire il futuro del paese”.