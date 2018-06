La Fed alza i tassi

Nella foto Jerome Powell, presidente della Fed (Afp)

La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, in un range fra l'1,75% e il 2%. Lo comunica la Banca centrale statunitense. La posizione della politica monetaria, si spiega dalla Fed, "rimane accomodante", a sostegno "delle solide condizioni del mercato del lavoro e udi n ritorno sostenuto a un tasso di inflazione del 2%".

Nel comunicato diffuso al termine della riunione del Fomc, il Federal Open Market Committee della Fed, si spiega che negli ultimi mesi "il mercato del lavoro ha continuato a rafforzarsi, l'attività economica è cresciuta a un ritmo sostenuto e il tasso di disoccupazione è diminuito". Gli ultimi dati suggeriscono inoltre che "la crescita della spesa delle famiglie è aumentata, mentre gli investimenti fissi delle imprese hanno continuato a crescere fortemente". E negli ultimi 12 mesi il tasso di inflazione si è avvicinato al 2%.

Il Comitato si aspetta che "ulteriori graduali aumenti all'interno dell'obiettivo saranno coerenti con l'espansione sostenuta dell'attività economica, le forti condizioni del mercato del lavoro e l'obiettivo di inflazione vicino al 2%". Nel determinare la tempistica e la dimensione degli aggiustamenti futuri la Fed "valuterà le condizioni economiche effettive e attese, tra cui le condizioni del mercato del lavoro, gli indicatori delle pressioni inflazionistiche e sugli sviluppi finanziari e internazionali".

La Federal Reserve alzerà i tassi di interesse quattro volte nel corso del 2018, secondo quanto emerge dalle tabelle pubblicate dopo la decisione del Fomc di alzare di un quarto di punto i tassi. In precedenza i rialzi previsti per quest'anno erano tre. Nel 2019 gli incrementi dei tassi dovrebbero essere tre e uno nel 2020. "L'economia degli Stati Uniti è in gran forma, si sta rafforzando e sta facendo progressi", ha spiegato il presidente della Fed, Jerome Powell, in conferenza stampa. "Avvicinandoci ai nostri obbiettivi dobbiamo normalizzare la nostra politica monetaria".