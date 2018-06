Congedo di maternità, come richiederlo

(Fotogramma)

Si chiama congedo di maternità il periodo di astensione dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza; un'astensione obbligatoria di 5 mesi alla quale la dipendente non può rinunciare, pur potendo decidere se aderire alla formula 2+3 (due mesi prima e tre mesi dopo il parto) o 1+4 (un mese prima e quattro mesi dopo). Per posticipare l'inizio del congedo di maternità, però, è necessario che sia il medico del Servizio sanitario nazionale che quello competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che in questo modo non si arreca alcun danno alla madre e al nascituro. In entrambi i casi la domanda per il congedo di maternità va presentata all'INPS in via telematica; questa va inoltrata con due mesi di anticipo dall’inizio del congedo e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

La lavoratrice che invia la domanda prima dell'inizio del congedo ha il dovere di presentare all'Inps il certificato medico di gravidanza, ove tra l'altro sarà indicata la data presunta del parto. Inoltre, sarà compito della dipendente comunicare - entro trenta giorni dal parto - la data di nascita e le generalità del figlio. Per inviare la richiesta ci sono tre diverse opzioni possibili: accedere ai servizi web del sito Inps, contattare il numero verde 803 164 o rivolgersi a un patronato e farsi assistere in questa semplice operazione. Ricordiamo però che anche al datore di lavoro va comunicato - con congruo preavviso - l'inizio del congedo di maternità, in modo che questo possa organizzarsi in anticipo su come far fronte alla vostra assenza. Una volta iniziato il congedo di maternità, quindi, la lavoratrice potrà assentarsi dal lavoro per 5 mesi senza temere il licenziamento e senza perdere la retribuzione; spetterà all'Inps, infatti, riconoscere un'indennità sostitutiva di maternità pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo stipendio.