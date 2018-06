Edison porta a Torino le Officine di innovazione e ricerca

(Fotolia)

Arriva all'Energy Center di Torino Officine Edison, uno spazio polifunzionale dedicato a innovazione, ricerca e sviluppo nel settore energetico, che in collaborazione con il Politecnico e le istituzioni locali, punta a cogliere le nuove opportunità e le sfide future in campo energetico, imposte dai cambiamenti climatici e dalle trasformazioni in ambito socio economico.

In particolare, in collaborazione con Politecnico di Torino e altre università, grandi imprese, start-up e Pubblica Amministrazione, Officine Edison punta a creare servizi innovativi di efficienza e risparmio energetico attraverso un approccio data science attraverso aree tematiche che ruotano intorno ai big data analytics, mobilità elettrica, ottimizzazione efficienza energetica per il territorio e soluzioni intelligenti per la casa connessa e per la città.

"Torino è una città a noi particolarmente vicina, polo di riferimento per i servizi energetici e ambientali di Edison, una delle attività di business oggi più significative per noi sia per consistenza industriale, sia per importanza strategica - ha sottolineato l'ad di Edison, Marc Benayoun inaugurando Officine - a Torino si situa un ecosistema importassimo di aziende, competenze e istituzioni che costituisco l'humus nel quale si è sviluppata la nostra leadership nei servizi energetici ai grandi clienti industriali".

"L’intero ecosistema dell’innovazione - ha proseguito - potrà lavorare insieme in un ambiente che stimola la contaminazione e l’innovazione valorizzando la complementarietà e il know-how di tutti i soggetti coinvolti e sono certo che Officine Edison e l’Energy Center che le ospita, diventeranno un caso esemplare di come imprese, istituzioni e mondo accademico siano in grado di dare un contributo concreto alla transizione energetica, accompagnando il sistema Paese verso un mondo sempre più low carbon e a misura delle comunità e delle imprese del territorio".

Tra i progetti già avviati a Officine Edison figurano, con il centro interdipartimentale smartdata@polito, un processo di modellazione degli edifici basato su open data mentre su iniziativa di Fca Energy centrale e in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per l’energia del Politecnico, un lavoro di modellizzazione e ottimizzazione di processi industriali utilizzando tecniche di machine learning. Infine, Edison utilizzerà lo spazio di Officine per iniziative di informazione e divulgazione finalizzate a promuovere sul territorio l’introduzione e l’utilizzo di servizi e prodotti nel campo dell’efficientamento e del risparmio energetico.