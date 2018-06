Benzina e diesel, primi ribassi

(Fotogramma)

Primi movimenti al ribasso sulla rete carburanti nazionale, sulla scia delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ancora in discesa. A tagliare oggi i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo è Tamoil che invece sale, sempre di un centesimo, sul Gpl.

In dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,643 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,643 a 1,657 euro/litro (no-logo a 1,622). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,516 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,516 a 1,533 euro/litro (no-logo a 1,497). Il Gpl, infine, va da 0,655 a 0,664 euro/litro (no-logo a 0,638).