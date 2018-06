Toschi: "Sosteniamo semplificazione fiscale"

Il comandante della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi (AdnKronos)

La Guardia di Finanza intende "sostenere convintamente il cambiamento nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Un approccio fondato sulla semplificazione fiscale, sulla buone fede e sulla cooperazione tra le parti". Lo afferma il comandante delle Fiamme Gialle, Giorgio Toschi, in occasione del 244esimo anniversario di Fondazione del Corpo (FOTOGALLERY). L'evasione fiscale e le frodi, ha aggiunto, "sono strettamente connesse ad altri comportamenti che ostacolano la crescita dell'economia, quali la corruzione e la criminalità economica organizzata".

Parole apprezzate dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha sottolineato "gli interventi del comandante generale Toschi, del quale ho già potuto in questi mesi apprezzare le grandi capacità organizzative e umane, e del ministro Tria, al quale rivolgo un sentito augurio di buon lavoro", i quali hanno "egregiamente chiarito gli aspetti qualificanti" del ruolo "insostituibile" delle Fiamme Gialle "rispetto alla vita democratica e istituzionale del Paese".



"Un ruolo antico, come dimostrano questi 244 anni al servizio dei cittadini, e allo stesso tempo moderno e in continua evoluzione. La vostra - ha rilevato ancora il presidente del Senato - è una storia ricca di onori e sacrifici, di dedizione assoluta sia in tempo di pace che di guerra. Dall'Unità d'Italia ai due conflitti mondiali, avete sempre dato un contributo determinante nella gestione logistica e nelle operazioni in prima linea. Rendendo oggi omaggio alla vostra bandiera, simbolo di orgoglio, appartenenza e abnegazione, desidero rivolgere un sentito pensiero a tutti coloro che alla difesa di questi valori hanno dedicato la propria vita, fino all'estremo sacrificio".