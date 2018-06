Acea, Michaela Castelli nominata presidente

(Fotogramma/Ipa)

Il Cda di Acea nomina Michaela Castelli presidente del Cda. Sostituisce Luca Alfredo Lanzalone che lo scorso 14 giugno ha rimesso il mandato di presidente del gruppo energetico capitolino dopo le vicende legate allo Stadio della Roma.

Il Cda che si è riunito oggi, si legge nella nota, "confermando l’apprezzamento per il lavoro dell’Amministratore Delegato e nello spirito di continuità della gestione e degli obiettivi aziendali, ha deliberato all’unanimità la nomina del consigliere Michaela Castelli Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Il Cda ha altresì costituito un Comitato esecutivo, composto da Giovanni Giani (Presidente), Michaela Castelli, Stefano Antonio Donnarumma e Massimiliano Capece Minutolo del Sasso che si occuperà di tematiche inerenti le sponsorizzazioni e i rapporti istituzionali.

Il Cda ha poi ritenuto di avviare una verifica, attraverso il Collegio Sindacale, in merito alla permanenza in capo all’ex Presidente dei requisiti necessari per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Acea Spa. A seguito della nomina a Presidente, il Cda "ha verificato non più sussistenti, in capo a Michaela Castelli, i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si precisa che ciò non pregiudica l’ottemperanza della normativa vigente in materia di numero minimo di consiglieri indipendenti presenti nel Cda".

Ferma restando la composizione degli attuali comitati consiliari, il Cda ha altresì nominato in sostituzione di Michaela Castelli: Liliana Godino, consigliere indipendente, quale Presidente del Comitato Controllo e Rischi; Gabriella Chiellino, consigliere indipendente, quale membro del Comitato Parti Correlate.

L'Acea ricorda che Michaela Castelli è stata eletta consigliere di amministrazione di Acea, in occasione dell’Assemblea dei soci del 27 aprile 2017, nella Lista n. 1 presentata dall’azionista Roma Capitale.