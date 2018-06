Pensioni d'oro, cosa prevede il contratto M5S-Lega

(Fotogramma)

E' stato uno dei cavalli di battaglia del Movimento Cinque Stelle e ora, dopo la virata sul tema dell'immigrazione, le pensioni d'oro tornano al centro dell'agenda politica giallo-verde. "Quest'estate non ci sono i mondiali, ma presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta", ha scritto su Facebook il ministro del lavoro nonché vicepremier Luigi Di Maio, annunciando anche l'aumento delle pensioni minime. Ma cosa prevede il contratto M5S-Lega sulle pensioni d'oro?

Nel capitolo dedicato ai tagli dei costi della politica e delle istituzioni - in cui vengono menzionati "vitalizi", "auto blu" e "aerei di Stato" - è compreso anche il "taglio delle cosiddette pensioni d'oro (superiori ai 5mila euro netti mensili) non giustificate dai contributi versati". Una misura destinata, secondo i suoi promotori, ad una "maggiore equità sociale" e ribadita dal premier Giuseppe Conte durante il discorso programmatico per la fiducia nell'Aula del Senato: "Le cosiddette pensioni d'oro sono un altro esempio di ingiustificato privilegio che va contrastato".

Nel 2017, secondo l'Osservatorio sui flussi di pensionamento dell'Inps, le liquidazioni di pensioni sopra i 3mila euro sono aumentate passando dalle 16.015 del 2016 alle 20.041 certificate al 2 gennaio 2018. Il piano del governo quindi, ribadito oggi dal capo politico del M5S, prevede l'abolizione delle pensioni d'oro "che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto". "Grazie al miliardo che risparmieremo potremo aumentare le pensioni minime", ha aggiunto Di Maio.