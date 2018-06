Benzina, Di Maio: "Prepariamo rinvio e-fattura a gennaio"

(Fotogramma/Ipa)

“Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva. Questa categoria si è trovata ad essere prescelta per 'sperimentare', in anticipo su tutte le altre, l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica”. E' quanto afferma il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.

“Nei prossimi giorni vogliamo avviare un tavolo tecnico al Mise con le federazioni dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (Figisc/Anisa - Confcommercio, Fegica - Cisl e Faib - Confesercenti), per scongiurare lo sciopero annunciato e per sviscerare il problema”.

“È stata lanciata - conclude Di Maio - una novità senza dare il tempo e gli strumenti per attrezzarsi. La data del primo di luglio, così come denunciato dai benzinai, non è realistica per il passaggio alla fatturazione elettronica. Il paradosso italiano è che questi strumenti vengono inventati per combattere gli evasori e puntualmente vanno a danneggiare quelli che le tasse le hanno sempre pagate”.