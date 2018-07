Luce e gas, ecco come risparmiare

(Fotogramma)

Buone notizie per chi, con l'aumento delle bollette gas e luce, è a caccia della tariffa più conveniente. Grazie al 'Portale Offerte luce e gas' realizzato e gestito da Acquirente Unico come disposto dall'Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) clienti domestici, famiglie e piccole imprese possono confrontare e scegliere in modo chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas.

La legge 124/2017 ha previsto la fine dei servizi di tutela dal 1 luglio 2019. Da questa data i clienti e le piccole imprese che hanno ancora contratti di fornitura a prezzi e condizioni regolate dall'Arera dovranno necessariamente scegliere fra le sole offerte sul mercato libero. Il portale www.prezzoenergia.it, grazie a un motore di ricerca, permette di comparare le offerte, offrendo una serie di informazioni utili sui mercati dell'energia elettrica e del gas e sulle novità di legge previste.

Dal primo luglio 2018 su www.prezzoenergia.it sono consultabili tutte le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), ossia offerte con prezzo libero ma condizioni contrattuali definite dell'Arera. Da settembre, saranno presenti le offerte oggi disponibili nell'attuale 'Trova offerte dell'Autorità' (quindi quelle del mercato libero volontariamente iscritte e le condizioni di Tutela). Quindi da dicembre tutte le offerte del mercato libero.

Confrontare le offerte è semplice. Basta collegarsi a www.prezzoenergia.it e fornire alcune informazioni come il tipo di offerta che si intende confrontare (gas o energia elettrica), il codice di avviamento postale, il consumo annuo, la scelta tra offerta a prezzo variabile o fisso. Dopo aver inserito le informazioni il portale visualizzerà le offerte a partire da quella con il prezzo minore fino a quella con il prezzo più alto.

Se l'utente non dovesse essere in possesso delle informazioni richieste, può comunque procedere con una simulazione effettuata dal portale sulla base di informazioni come il tipo e il numero di elettrodomestici presenti in casa, il tipo di illuminazione e i componenti del nucleo familiare.