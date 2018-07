Benzina e diesel, tornano i rialzi

(Fotogramma)

Tornano a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, nonostante il tonfo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Italiana Petroli (ex TotalErg) hanno aumentato di 0,8 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,637 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,616), diesel a 1,510 euro/litro (+1, pompe bianche 1,491). Benzina servito a 1,752 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,659), diesel a 1,628 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,533). Gpl a 0,652 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,638), metano a 0,965 euro/kg (+1, pompe bianche 0,955).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 473 euro per mille litri (-12), diesel a 487 euro per mille litri (-8, valori arrotondati).