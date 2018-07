Bper Banca e Awos sostengono imprese esportatrici

(Fotogramma)

Accordo tra l’associazione no-profit Awos (A World of Sanctions) e Bper Banca con l'obiettivo di offrire giornate di approfondimento e opportunità di confronto dedicate alle aziende che intendono affrontare i mercati esteri, con focus particolare rivolto alle aree sottoposte ad embarghi o a restrizioni alla movimentazione dei beni. E' quanto si legge in una nota dell'istituto bancario.

Inoltre, questa intesa ha la finalità di porre l’attenzione sulle best practice di mercato in termini di sistemi di export control ovvero dei controlli posti in essere dalle imprese per evitare violazioni in materia di operazioni di esportazione di prodotti e di tecnologie.

"A tre anni di distanza dal primo convegno Awos, siamo molto soddisfatti della collaborazione avviata perché consente alle aziende che si rivolgono al nostro gruppo di percepire concretamente i benefici della consulenza personalizzata e altamente qualificata su temi talvolta sottovalutati: la questione delle sanzioni è diventata negli ultimi anni sempre più pervasiva e necessita di conoscenze approfondite per essere gestito conformemente alla normativa. Il nostro lavoro insieme a Zeno Poggi e ad AWOS è orientato proprio nella direzione di offrire il supporto migliore alle imprese", commenta Nicola Giorgi, Responsabile Servizio Global Transaction per il Gruppo Bper.