Lavazza, 250 euro a coppie di fatto

(Fotogramma)

Un bonus da 250 euro destinato alle coppie di fatto. E' quanto prevede il nuovo accordo integrativo che interessa i lavoratori dello stabilimento Lavazza di Settimo Torinese, sottoscritto nei giorni scorsi da azienda e sindacati. "Come per il Centro Direzionale di Torino - si legge in una nota - anche i 200 dipendenti di Settimo beneficeranno della gratifica matrimoniale di 250 euro destinata alle unioni stabili riconosciute dall'ordinamento e dell'estensione agli stessi dei congedi e dei permessi per assistenza famigliare''.

L'accordo inoltre, che ha durata quadriennale (2018-2021), conferma integralmente "'il sistema di dotazioni gestionali e organizzative dello stabilimento introdotte con il contratto stipulato nel 2014 che ha consentito di accogliere importanti investimenti per il miglioramento degli impianti e delle infrastrutture, permettendo al sito di recuperare le condizioni di efficienza e produttività necessarie per ritrovare centralità nell’ambito della struttura industriale del Gruppo Lavazza''.

In linea con i piani di crescita dell'azienda, prosegue la nota ''viene ribadita l'importanza dello sviluppo professionale delle persone in termini di competenza, flessibilità e polivalenza con percorsi specifici per le diverse professionalità e la possibilità di valorizzazione del merito individuale. Il contratto conferma il sistema premiante basato sul miglioramento continuo delle performance che ridistribuisce alle persone parte del valore generato dall'efficienza realizzata nell'anno''.