Cassa depositi e prestiti, settimana decisiva

Settimana decisiva per il rinnovo dei vertici di Cdp. L'assemblea degli azionisti è convocata per venerdì 13. Gli azionisti, se presenteranno una lista unica, dovranno depositarla 4 giorni prima dell'assemblea, quindi già oggi, mentre se presenteranno liste separate potranno farlo anche direttamente in assemblea. Assodato ormai l'arrivo di Massimo Tononi, espresso dalle Fondazioni azioniste del 16% di Cdp, alla presidenza, resta il nodo del nuovo amministratore delegato che dovrà prendere il posto di Fabio Gallia. L'indicazione dovrà arrivare dal Tesoro, altro grande azionista con circa l'83% del capitale di Cdp.

La soluzione più accreditata, secondo quanto risulta all'Adnkronos, è quella interna che prevede la promozione dell'attuale direttore finanziario Fabrizio Palermo che potrebbe diventare il nuovo Ad. Qualora la scelta dovesse cadere su un esterno, il candidato più accreditato per la carica di Ad resta l'attuale vice presidente Bei Dario Scannapieco. In tal caso Palermo verrebbe comunque promosso direttore generale sdoppiando le funzioni attualmente ricoperte da Fabio Gallia.

Ma al di là dei nuovi vertici il Tesoro e gli esperti di Lega e M5S che seguono il dossier starebbero lavorando a un Cda di altissimo livello nel quale potrebbero entrare Marcello Sala, ex vicepresidente di Intesa San Paolo, e Roberto Sambuco, partner di Vitali e Associati, con un passato al ministero dello Sviluppo come capo del dipartimento Comunicazioni. Della squadra anche altri tecnici con esperienza operativa nel settore della soluzione di problemi legati alle imprese. In quota Fondazioni invece oltre al presidente Tononi entreranno nel Cda Matteo Melley, presidente di Carispezia, e Alessandra Ruzzu, della Fondazione Banco di Sardegna.