YouTube dichiara guerra alle fake news

(Fotogramma/Ipa)

La lotta contro le fake news per Google passa anche da YouTube con una migliore fruizione delle news e un investimento da 25 milioni dollari. Dopo il lancio della Google news initiative (GNI) nel marzo scorso, ovvero l'impegno per aiutare il giornalismo a crescere nell'era digitale, il gigante del web annuncia oggi ulteriori passi che attraverso GNI sta intraprendendo "per sostenere il futuro dell'informazione nei video online e alcune funzionalità di prodotto a cui il team di YouTube ha lavorato per migliorare l'esperienza di fruizione delle news".

In un post, Neal Mohan, responsabile dei prodotti YouTube scrive: "Crediamo che il giornalismo di qualità richieda ricavi sostenibili e che abbiamo una responsabilità nel sostenere l'innovazione attraverso prodotti e fondi per l'informazione". Mohan ricorda che "nel 2015 gli editori europei si sono rivolti a noi per chiederci come rendere scalabili i propri sforzi in ambito video, soprattutto perché avere delle infrastrutture per la video delivery è oneroso".

"Lavorando insieme a loro - prosegue il manager - abbiamo lanciato Player for Publishers, una soluzione video che permette alle testate di usare il player video di YouTube per offrire agli utenti un’esperienza video unica, sia sui loro siti sia sulle app. Player for Publishers permette di ridurre i costi e offre alle testate una migliore monetizzazione. Da quel momento in poi, le nostre iniziative non si sono concentrate solo sull’Europa".

"Oggi - scrive ancora Mohan - oltre 100 editori in più di 25 Paesi usano Player for Publishers. Faremo leva su quanto abbiamo imparato collaborando con gli editori per espandere il nostro lavoro sulle notizie e lanciare un investimento da 25 milioni di dollari".