Carburanti, calma piatta

(Fotogramma)

Continua la calma per il decimo giorno per i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,637 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,618), diesel a 1,509 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,491); benzina servito a 1,751 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,660), diesel a 1,627 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,534); gpl a 0,652 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,639), metano a 0,963 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,954).