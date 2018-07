"Nessuno dice" che non si troveranno i soldi in futuro per il cosiddetto reddito di cittadinanza. Ma "non si possono calcolare 45 mld addizionali: sono tre punti percentuali di Pil". Ovviamente, "se noi andassimo al 5% di deficit, il giorno dopo l'Italia va in default. E' questo il problema, non le regole europee", spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in conferenza stampa a Bruxelles al termine dell'Ecofin. I fondi necessari a realizzare la misura, aggiunge, verranno trovati nel bilancio dello Stato.