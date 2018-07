Chiusura di settimana in calo per le europee, Milano -0,41%

Chiusura di settimana in calo per le piazze finanziarie europee penalizzate dal nuovo affondo del presidente americano Donald Trump che minaccia dazi fino a 500 miliardi alla Cina. Francoforte è la peggiore tra le borse del Vecchio Continente e termina con una flessione dello 0,98%. In rosso anche Milano con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,41% e l’All Share che cede lo 0,4%. A Parigi il Cac 40 perde lo 0,35%. Sotto la parità la piazza di Londra con il Ftse 100 che cede lo 0,07%. Sono i titoli del comparto industriale a zavorrare il listino principale con Buzzi Unicem che lascia sul terreno il 3,57%, Ferrari il 2,4%, Fca il 2,31%, Leonardo il 2,1%. Vola invece Recordati che guadagna il 3,9%. Soldi anche su Campari (+1,46%), Snam (+0,93%) e Luxottica (+0,89%). In rialzo lo spread in chiusura a 22 punti base.