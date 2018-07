Bper, perfezionato nuovo finanziamento per Grimaldi Euromed

Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale di BPER Banca e Chief Business Officer

Il Gruppo BPER ha annunciato di aver perfezionato "nei giorni scorsi un nuovo intervento di finanziamento navale a favore di Grimaldi Euromed Spa", società del Gruppo Grimaldi. L'istituto riferisce che "l'operazione, di importo pari a 40 milioni di euro, è stata sottoscritta da BPER Banca -in qualità di banca organizzatrice e agente- in pool con il Banco di Sardegna ed è stata dedicata alla parziale copertura dell’investimento effettuato dal Gruppo Grimaldi per l’acquisto della Motonave Cruise Ausonia, costruita nel 2002 dal cantiere tedesco Flender Werft con una capacità di carico pari a 2.400 metri lineari e 1.800 passeggeri".

"La moderna ro/pax, attualmente impiegata sulla linea Civitavecchia- Olbia, è dotata di cabine esterne ed interne, tutte con servizi privati ed aria condizionata, sala poltrone, ristorante self service, ristorante à la carte, bar, negozi, piscina. "Siamo assolutamente orgogliosi -ha commentato il Vice Direttore Generale di BPER Banca e Chief Business Officer, Pierpio Cerfogli- di avere contribuito in maniera determinante all’acquisto di un mezzo di tale portata da parte di un Gruppo leader nel campo della navigazione qual è Grimaldi". Per Cerfogli "è importante sottolineare, inoltre, il decisivo supporto dei colleghi specialisti intervenuti per poter perfezionare al meglio l’operazione".

"Il Gruppo Grimaldi ha in corso un significativo programma di investimenti, del valore di oltre un miliardo di euro, finalizzato al potenziamento della Flotta con unità sempre più efficienti ed ambientalmente sostenibili" ha affermato Diego Pacella, amministratore delegato e Chief financial officer del Gruppo Grimaldi. "Siamo molto soddisfatti -ha aggiunto il top manager- di aver condiviso una parte importante di questo programma con BPER Banca e Banco di Sardegna, che ringraziamo per l’attenzione e la professionalità dimostrateci nella fase di studio e di perfezionamento del finanziamento".