Voli cancellati, passeggeri Blue Panorama bloccati in Grecia

L’Enac sta monitorando la situazione in corso a Rodi (Grecia) dove, nella notte tra il 29 e il 30 luglio, a causa dell’interruzione dei sistemi di accettazione dello scalo e di altri aeroporti nelle isole della Grecia, oltre 3.000 passeggeri provenienti da tutta Europa non hanno potuto imbarcarsi sui propri voli. In particolare, l'aeromobile della compagnia italiana Blue Panorama che doveva operare il collegamento Rodi – Roma Fiumicino, con volo proveniente da Bologna, è stato dirottato ad Atene, senza poter raggiungere lo scalo di destinazione. Dalle informazioni ricevute, i passeggeri sbarcati ad Atene sono stati assistiti dalla compagnia.

Il vettore Blue Panorama ha comunicato all’Enac di aver autorizzato immediatamente anche l’assistenza per i passeggeri in attesa a Rodi. Tuttavia, a causa dell’indisponibilità di alberghi sull’isola, i passeggeri hanno dovuto trascorrere la notte in aeroporto. Attualmente le persone coinvolte sono state accompagnate presso una struttura di ristorazione, in attesa della conferma della programmazione del volo. Compatibilmente con la conferma definitiva dello slot aeroportuale, infatti, la partenza del volo Blue Panorama che arriverà da Atene a Rodi per rientrare su Roma con i passeggeri che sarebbero dovuti partire ieri, dovrebbe avvenire entro la serata di oggi. Le operazioni presso lo scalo di Rodi sono in lenta ripresa.

Tuttavia, a causa dei problemi ai sistemi di accettazione dello scalo, i voli della compagnia Blue Panorama di oggi stanno subendo notevoli ritardi per i conseguenti problemi nella rotazione degli aeromobili. Enac ha invitato il vettore a fornire ogni dovuta informativa ai passeggeri e continuerà a monitorare la situazione nell'interesse dell'utenza e in applicazione della normativa comunitaria vigente in materia di assistenza alle persone coinvolte in cancellazioni, ritardi prolungati, overbooking e mancata informazione.