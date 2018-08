"Bmw richiamerà 324mila diesel in Europa"

(Fotogramma/Ipa)

La casa automobilistica tedesca di lusso Bmw richiamerà circa 324.000 veicoli diesel in Europa a causa di un potenziale malfunzionamento del modulo di ricircolo dei gas di scarico. Lo scrive il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Il malfunzionamento potrebbe in alcuni rari casi causare un incendio. Il guasto tecnico aveva causato incendi del motore in Corea del Sud.

La società ha richiamato 106.000 veicoli diesel in Corea del Sud dopo che alcuni motori delle auto hanno preso fuoco. In Germania sono interessati circa 96.300 veicoli.