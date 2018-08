Cellulare alla guida, "possibile ritiro patente"

(Foto Fotogramma)

''Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni'' per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, ''fino all’eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di mentalità, i risultati saranno sempre parziali''. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli al Mattino, che pubblica un’inchiesta sugli incidenti stradali causati dall’utilizzo del cellulare.

Di un inasprimento delle sanzioni ma anche di investimenti in cultura della sicurezza e pubblicità istituzionale, contro l'uso dello smartphone alla guida Toninelli ne aveva già parlato, promettendo di dare battaglia su questo doppio fronte. A fronte di "comportamenti inaccettabili" che vanno puniti, "è giunto il momento - aveva detto - di valutare un intervento sul codice della strada. Ma serve anche investire sulla cultura della sicurezza stradale".

Cosa è previsto ora - Nell'articolo 173 del Codice della strada si legge che "È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). Chiunque viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un ulteriore violazione nel corso di un biennio.