Stop pedaggio a Genova

(Fotogramma)

A partire dalle ore 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese. A scriverlo, in una nota, è Autostrade per l'Italia che conferma quanto annunciato sabato 18 agosto. La società, inoltre, fa sapere che sarà sufficiente una dichiarazione da parte di coloro che hanno pagato il pedaggio sulle stesse tratte a partire dal 14 agosto per poter ottenere il rimborso.

Nel dettaglio, scrive il gestore, "il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest - Genova Bolzaneto, Genova Prà - Genova Aeroporto, Genova Prà - Genova Pegli, Genova Pegli - Genova Aeroporto. Inoltre, con una semplice dichiarazione (recandosi presso i Punto Blu di Genova Ovest e Genova Sampierdarena, oppure scrivendo a info@autostrade.it) coloro che hanno pagato il pedaggio sulle stesse tratte a partire dal 14 agosto potranno chiederne il rimborso. Ai possessori di Telepass i transiti a partire dal 14 agosto sulle tratte in questione non verranno fatturati, senza che ci sia bisogno di alcuna azione da parte loro", conclude la nota.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze della popolazione, l'assessore comunale alla Mobilità Stefano Balleari e il direttore generale di Amt Stefano Pesci hanno deciso che anche la metropolitana resterà aperta h24 e sarà fruibile gratuitamente nel tratto tra le stazioni di Dinegro e Brin, la più vicina all'area di via Fillak e del crollo di ponte Morandi. I collegamenti autobus urbani da Sampierdarena diretti verso la Val Polcevera sono bloccati sulle due direttrici Nord-Sud nel tratto che passa sotto quanto resta del viadotto, area inaccessibile anche alle auto e ai pedoni, chiusa per ragioni di sicurezza.

Per collegare i quartieri a Nord del ponte con il centro città da ieri il servizio metro è aperto h24 con queste modalità: da domenica a giovedì, dalle ore 21 alle ore 6, è attivo un collegamento tra Brin e Dinegro con una frequenza di 10 minuti, mentre dalle ore 6 riprende il normale servizio diurno. Venerdì e sabato, il servizio sarà attivo da Brin a Brignole fino all'una e dall'una alle ore 6, il collegamento tra Brin e Dinegro avrà una frequenza di 10 minuti. Dalle ore 6 riprende il normale servizio diurno.In servizio anche un bus navetta gratis, aggiuntivo rispetto alle linee ordinarie, che collega dalle 6 alle 20 in entrambe le direzioni la stazione ferroviaria di Bolzaneto alla stazione Metro di Brin.