"Rimborso canone Rai", occhio alla truffa

(Fotogramma)

Attenzione alle e-mail inviate in nome dell'Agenzia delle Entrate che, dietro la comunicazione di un rimborso del canone Tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini. Negli ultimi giorni, comunica l'amministrazione, sono state segnalate delle false e-mail, apparentemente provenienti dall'assistenza servizi telematici dell'Agenzia, ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle Entrate.

L'oggetto della mail è 'Re: Rimborso Rai - A8005W' mentre nel testo del messaggio di posta elettronica si comunica il riconoscimento di un parziale rimborso del canone Rai per un importo di 14,90 euro, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull'indirizzo web del sito dell'Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info). ''Oggetto della e-mail e importo del fantomatico rimborso possono variare, ma in ogni caso, le e-mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all'Agenzia e nascondono un evidente tentativo di truffa'', si spiega.

L'Agenzia raccomanda, pertanto, di cestinare immediatamente questi messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail. L'Agenzia ricorda, infine, che non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi.