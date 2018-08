Trump minaccia dazi su auto Ue

(Afp)

Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea. E' quanto ha annunciato il presidente Donald Trump che, durante un comizio elettorale in West Virginia, ha reiterato le precedenti minacce contro l'Ue e ha spiegato come ha condotto il dialogo con l'Europa al tavolo dei negoziati.

Riferendosi apparentemente al summit dello scorso mese con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Trump ha infatti affermato di avergli detto che la disputa commerciale tra Ue e Usa "è tutta sulle auto". "Stiamo mettendo una tassa del 25% su ogni auto che arriva negli Stati Uniti dall'Unione europea", ha detto di aver riferito a Juncker.

Non è chiaro comunque quando queste tariffe dovrebbero entrare in vigore. Anche perché martedì scorso, il segretario al Commercio Wilbour Ross ha riferito, in un'intervista a Wall Street Journal, che l'amministrazione Trump difficilmente avrebbe imposto delle tasse sulle automobili nell'immediato futuro perché le raccomandazioni e uno studio del Dipartimento del Commercio non sono ancora pronti. Tra le ragioni del ritardo, ha aggiunto Ross, anche i negoziati in corso con l'Ue, nonché con il Messico e il Canada.