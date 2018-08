Arriva anche in Italia la tv 'social' di Facebook

(Afp)

A metà tra Youtube e le Instaragm Stories, da oggi arriva anche in Italia Facebook Watch, un canale web personale 'privilegiato' per vedere i video, i programmi preferiti e allo stesso tempo interagire con gli amici.

"Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa per offrire alle persone un posto su Facebook in cui trovare i loro programmi e creator di video più amati e per avviare conversazioni in merito con amici, altri fan e persino i creator stessi", spiega il social network, che ha reso l'esperienza più social nell'ultimo periodo. Ora, si possono vedere con più facilità i video che gli amici hanno condiviso o quelli a cui hanno messo "Mi piace".

Video di pagine di sport, intrattenimento e tutorial, per citare qualche esempio, saranno ora disponibili, insieme, sul proprio feed personalizzato. L'espansione di Watch a livello globale "comporta anche nuove opportunità per i creator e gli editori in tutto in mondo", sottolinea Facebook. Ovvero, monetizzare i video con più visualizzazioni.

"Stiamo ampliando il nostro programma di ad break in modo che un numero maggiore di partner possa guadagnare dai propri video e stiamo offrendo nuovi dati statistici, strumenti e best practice per le Pagine in Creator Studio". Per accedere a Watch su iOS e Android, basta cercare l'icona di Watch nella barra dei collegamenti rapidi o il segnalibro "Altro" su Android, iOS o sul web. E’ possibile trovare Watch anche su Apple TV, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Xbox One e Oculus TV.