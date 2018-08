Pa, Bongiorno: "No infornate generalizzate"

Immagine d'archivio (Fotogramma)

La Pubblica amministrazione "va valorizzata e non tagliata però per chiarire: escludo infornate generalizzate, saranno mirate. Non tanto per fare ma dove serve". Così la ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ai microfoni di Radio Uno Rai a Zapping. "Le 450mila assunzioni - sottolinea - è una stima del turnover nel triennio. Nel mio provvedimento si parla di un'anticipazione delle assunzioni. Le 450mila sono sul triennio".

Per quanto riguarda gli assistenti giudiziari, aggiunge Bongiorno, "è verissimo che la giustizia è paralizzata anche per mancanza di personale amministrativo, è verissimo che bisogna potenziare il settore della giustizia. Nei prossimi mesi, spero entro la fine dell'anno, dare una risposta a questi soggetti".