"Attività a rischio in Libia"

"Non è più possibile, almeno al momento, continuare a trattare per proseguire gli investimenti e le attività economiche petrolifere in Libia. La situazione non è più controllabile, principalmente per incontri e meeting a Tripoli". E' quanto dice in una nota Michele Marsiglia, presidente della FederPetroli Italia.

"Da circa un anno - continua - abbiamo iniziato una fase di recupero economico per le aziende che sono rimaste danneggiate dal mancato incasso delle attività svolte su alcuni giacimenti. Dal 2011 l'effetto domino ha creato una fase di criticità alle aziende che hanno contribuito alla realizzazione di infrastrutture per l'estrazione di olio e gas. Definiamo la nostra operatività di massima allerta - aggiunge Marsiglia - e non possiamo esporre a rischio risorse umane, attività e le stesse aziende di settore".

"L'impatto per l'indotto internazionale dell'Oil & Gas non è da poco, visto che sono già in ritardo diversi progetti e lontani i livelli produttivi di anni fa. Al momento - prosegue - abbiamo riscontro che alcune strutture petrolifere hanno richiamato il personale su alcuni siti di elevato rischio, attendiamo nelle prossime ore di conoscere l'evolversi della situazione per avere informazioni più chiare e delineate ed organizzarsi sui piani di azione da seguire", conclude Marsiglia.