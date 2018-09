Canale 5 da oggi torna su Sky

(Fotogramma)

Da oggi Canale 5 sarà visibile anche alla posizione 105 del telecomando Sky in modalità Hd. Lo ha annunciato ieri Mediaset, dopo l'accordo raggiunto con Sky. "La nuova stagione della rete ammiraglia Mediaset sarà così disponibile anche sulla pay tv satellitare, a cominciare dai grandi match internazionali della Nations League di calcio in onda nei prossimi giorni in esclusiva su Canale 5 (Germania-Francia giovedì 6 settembre, Inghilterra-Spagna sabato 8 settembre, Francia-Olanda domenica 9 settembre, Spagna-Croazia, martedì 11 settembre)", si spiega dal gruppo di Cologno Monzese.

Sarà "un primo passo che si estenderà a breve a tutti gli altri canali gratuiti Mediaset, generalisti e tematici", si sottolinea da Mediaset. "Prosegue dunque la strategia Mediaset di portare i propri canali su tutte le piattaforme free e pay: digitale terrestre, satellite e streaming online. Un’estensione continua che comporta due importanti risultati: da un lato garantire al pubblico la visione delle reti Mediaset su qualsiasi device, dall’altro accrescere in modo adeguato la forza, la qualità e il valore dei palinsesti e dei contenuti Mediaset".