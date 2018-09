Alitalia, Toninelli: "Fs? La partita è aperta"

(Afp)

"Di percentuali non si è ancora parlato. Fs è un partner strategico per Alitalia, l'ha detto anche l'ad". A sottolinearlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, interpellato su notizie di stampa secondo le quali il piano al quale sta lavorando il Governo per il rilancio di Alitalia prevederebbe l'ingresso di Fs spa con una quota di circa il 30%. "Non voglio entrare nei particolari, la partita è aperta", ha aggiunto Toninelli parlando con i giornalisti a margine del congresso nazionale degli ordini degli ingegneri.

In merito ai presunti contrasti all'interno del Governo sulla questione dei commissari straordinari, invece, Toninelli ha ribattuto: "Non c'è nessuna divisione, niente di più falso". "Non è una questione di commissari, che scadono a ottobre. Ma - ha puntualizzato il ministro - è una questione di rilancio della compagnia e la rilanceremo , penso, nella maniera migliore che ci possa essere".