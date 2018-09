Il Maggiolino esce di scena

(Afp)

Volkswagen of America ha annunciato che terminerà la produzione dell'emblematico Beetle nel 2019. Per celebrare l'uscita di scena del 'Maggiolino', saranno prodotti serie speciali: Final Edition SE e Final Edizione SEL.

"Stiamo diventando una casa automobilistica full-line, incentrata sulla famiglia negli Stati Uniti e stiamo accelerando la nostra strategia di elettrificazione con la piattaforma MEB. Non ci sono piani immediati per sostituirla ...", ha affermato Hinrich J. Woebcken, Presidente e Ceo, Volkswagen Group of America.

Tutti i modelli 2019 Beetle, sia convertibili che coupé, sono alimentati da un motore TSI da 2.0 litri che eroga 174 cavalli. Tutti i modelli sono accoppiati con una trasmissione automatica a sei velocità. I prezzi per il coupé 2019 Beetle Final Edition partono da 23.045 dollari per i modelli SE e 25.995 dollari per i modelli SEL. I prezzi di Beetle Convertible Final Edition partono da 27.295 dollari per i modelli SE e 29.995 dollari per i modelli SEL.