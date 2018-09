Da Tria piena fiducia a tecnici Mef

"Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, esprime piena fiducia ai dirigenti e alle strutture tecniche del MEF e apprezzamento per il lavoro che stanno svolgendo a sostegno dell’attuazione del programma di governo, come peraltro evidenziato dal Presidente del Consiglio". Così fonti del Ministero dell'Economia commentando il dibattito emerso in questi giorni sul ruolo dei tecnici nella definizione della manovra.

"I tecnici del MEF stanno lavorando attivamente per valutare costi e effetti delle varie proposte politiche, comprese le possibili modalità di copertura degli interventi. Ma le decisioni sulla scelta delle soluzioni competono alla politica", sottolineavano il precedenza le fonti.

Da Via XX settembre si ricorda inoltre che "il bilancio dello Stato è pubblico e visionabile da tutti sui siti istituzionali. L’attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del Ministero dell’Economia perché è una scelta politica". E, concludono le fonti, "ovviamente anche il reperimento delle coperture finanziarie rientra in questo stesso ambito".