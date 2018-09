Borse europee poco mosse in attesa Fed, Milano -0,10%

Le borse europee chiudono poco mosse, dopo aver scambiato con cautela per tutta la seduta in attesa delle decisioni della Federal Reserve, che dovrebbe procedere a un nuovo rialzo dei tassi di interesse e fornire indicazioni sulle prossime strategie della politica monetaria negli Stati Uniti. A Milano il Ftse Mib registra una lieve flessione dello 0,10%, mentre lo spread Btp-Bund è in calo a 229 punti. Sull'indice principale della piazza milanese soffrono Tim, con un ribasso di due punti percentuali, Stm e le banche, con Intesa Sanpaolo e Unicredit. Toniche, invece, Luxottica, Pirelli, Campari e Ferrari.