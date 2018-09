Rc auto, come risparmiare

(Fotogramma)

Per ogni automobilista il pagamento dell’assicurazione è un obbligo legale, ma anche un onere finanziario che periodicamente grava sul portafoglio, visto il crescente prezzo delle polizze nel nostro Paese. Per la voglia di risparmiare si corre il rischio di eliminare alcune garanzie utili per le proprie esigenze di guida, oppure di finire su offerte online che possono rivelarsi delle truffe. Eppure un modo sensato per non spendere troppo per la propria RC auto c’è e consiste nel mettersi con impegno alla ricerca di una polizza che garantisca più vantaggi al minor prezzo possibile.

Per primo è consigliabile cambiare compagnia assicurativa: un po’ come per gli operatori telefonici, si può scegliere una nuova assicurazione per ottenere dei vantaggi da un nuovo cliente. Grazie all’abolizione del tacito accordo del 2013, è possibile cambiare ogni volta che la propria polizza è in scadenza. Tra i vari preventivi, ed è necessario farne diversi, non bisogna trascurare le compagnie online. Questo settore, come quello bancario, si sta man mano spostando in rete eliminando le sedi fisiche e quindi abbattendo considerevolmente i costi, il tutto a beneficio del cliente. Consultate però l’Ivass per agire liberamente senza il timore di aver puntato su offerte che possono rivelarsi delle truffe.

Un consiglio banale, ma sempre d’attualità, è quello di farsi assicurare in base alle proprie esigenze: è chiaro che se si abita in un paese di provincia potrebbe essere superflua una copertura per manifestazioni ed eventi socio politici. Viceversa sarebbe sciocco non assicurare l’auto per furto o incendio se si abita in grandi metropoli, dove è più alto il rischio di criminalità. Per automobili di media taglia e medio valore, dopo i primi due anni e con l’intestatario in prima fascia, un’assicurazione completa di molte garanzie e stipulata con una compagnia online potrebbe garantire contemporaneamente sonni tranquilli ed evitare un salasso.