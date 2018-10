Cosa occorre per quota 100

(Afp)

Quota 100 è lo strumento pensato dal governo Conte per riformare il sistema previdenziale italiano, rendendo così più flessibile la riforma Monti-Fornero del 2011. L'esecutivo ha svelato che per la riforma delle pensioni nella prossima Legge di Bilancio 2019 verranno stanziati 7 miliardi di euro. Queste risorse, però, potrebbero non essere sufficienti per approvare Quota 100, così, come è stata descritta nel "contratto del cambiamento" e per questo motivo verranno introdotti dei paletti sia per l'età che per il requisito contributivo.

A tal proposito ricordiamo che nel contratto di governo si parlava di consentire il pensionamento anticipato quando la somma dell'età e degli anni di contributi è almeno pari a 100. Secondo gli ultimi sviluppi, però, la Quota 100 sarà differente da quella preventivata.

Per andare in pensione con la Quota 100, infatti, occorre un'età minima di 62 anni e nel contempo almeno 38 anni di contributi. Se effettivamente sarà, così, si potrà parlare di Quota 100 solamente per coloro che hanno compiuto 62 anni; questo perché anche coloro che hanno 63 anni di età dovranno avere almeno 38 anni di contributi, così come i lavoratori che vogliono andare in pensione a 64 anni. Andando avanti con l'età anagrafica, quindi, si parla rispettivamente di Quota 101, Quota 102 e così via.

Parimenti sembra che per andare in pensione con la Quota 100 non bisognerà rinunciare ad una parte dell'assegno previdenziale, così come avviene con l'Opzione Donna o con l'attuale Ape Volontario. Nei giorni scorsi, infatti, Claudio Durigon della Lega, ha confermato che non ci saranno né riduzioni dell'1,5% per ogni anno di anticipo, né la richiesta di un ricalcolo contributivo della pensione.

I lavoratori, quindi, se così fosse potrebbero anticipare l'accesso alla pensione fino a un massimo di 5 anni (ricordiamo che dal 2019 l'età pensionabile sarà pari a 67 anni) senza subire riduzioni dell'assegno previdenziale.