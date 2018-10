(Fotogramma)

Arriva la lotteria degli scontrini fiscali. Dal primo gennaio 2020 infatti, stando all'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra, partirà una vera e propria lotteria nazionale collegata agli acquisti che si ripeterà ogni mese. Introdotta nel 2017 ma sempre rimandata, la lotteria consentirà di abbinare ai corrispettivi elettronici un'estrazione di premi per incentivare la lotta all'evasione. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti stabilito l'inserimento, previa richiesta, del codice fiscale del cliente nello scontrino fiscale e nella ricevuta d'acquisto, codice che servirà proprio per prendere parte alla lotteria.

Dunque può partecipare all'estrazione di premi chi effettua acquisti di beni o servizi, purché non chieda la fattura con partita Iva e, quindi, compri in qualità di consumatore e non di professionista o imprenditore. I negozianti saranno poi tenuti a inviare i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, una trasmissione che, sempre stando al dl fiscale, diventerà obbligatoria a partire dal primo gennaio 2020. Lo scopo è quello di incentivare cittadini e negozianti a richiedere e ad emettere gli scontrini fiscali. La lotteria degli scontrini rientra quindi tra le misure adottate dal governo per combattere l'evasione fiscale.