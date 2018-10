Hai chiesto lo scontrino? In cambio avrai un premio

(Fotogramma /Ipa)

Fatture telematiche e lotteria degli scontrini, per premiare la lotta all'evasione. Questo quanto prevede l'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra, che introduce decisive novità in tema di fatturazione. Le nuove misure, stando alla bozza visionata dall'Adnkronos, entreranno in vigore a partire dal 2019 e dal 2020.

SCONTRINO TELEMATICO - Secondo quanto previsto in bozza, scatta l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro (pari a circa 260.000 soggetti) e, dal primo gennaio 2020, per tutti gli altri. Per favorire l'adeguamento alle nuove modalità di fatturazioni, saranno previsti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati e un'agevolazione finanziaria per l'acquisto di un registratore telematico da usufruire, per l'acquirente, sotto forma di sconto al momento dell'esecuzione dell'adeguamento o dell'acquisto del prodotto e da recuperare, per il venditore del prodotto, in compensazione attraverso il modello F24.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Lo scontrino telematico non è però l'unica novità. Arriva infatti anche la lotteria degli scontrini fiscali: stando all'ultima bozza del dl, dal primo gennaio 2020 partirà infatti una vera e propria lotteria nazionale collegata agli acquisti che si ripeterà ogni mese. Introdotta nel 2017 ma sempre rimandata, la lotteria consentirà di abbinare ai corrispettivi elettronici un'estrazione di premi per incentivare la lotta all'evasione. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti stabilito l'inserimento, previa richiesta, del codice fiscale del cliente nello scontrino fiscale e nella ricevuta d'acquisto, codice che servirà proprio per prendere parte alla lotteria. Potrà partecipare all'estrazione di premi chi effettua acquisti di beni o servizi, purché non chieda la fattura con partita Iva. Lo scopo è quello di incentivare cittadini e negozianti a richiedere e ad emettere gli scontrini fiscali, per combattere l'evasione.